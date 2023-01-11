Вратарь пропустил два глупых гола и попросил замену: истерика из Азии (видео)

Голкипер Йемена сделал все, чтобы его команда не вышла из группы

В Кубке наций Персидского залива прошел матч, который сейчас смакуют в соцсетях. Сборная Омана обыграла Йемен — 3:2, а антигероем встречи стал голкипер проигравших. Уже в первом тайме он пропустил два нелепых гола и попросил замену. Ранее вратаря "МЮ" заподозрили в том, что он пьяный вышел на матч.

На второй минуте встречи 22-летний вратарь Али Фадль забил гол в собственные ворота, после навеса с углового.

А на 37-й минуте Фадль неудачно ловил мяч после удара со штрафного и тот пересек линию ворот.

Это поражение лишило шансов сборную Йемена выйти из группы в плей-офф.

Обзор матча Оман — Йемен — 3:2.

За всю историю Кубок наций Персидского залива был разыгран 24 раза. Самая титулованная сборная Кувейта — 10 трофеев. А Йемен — единственная команда среди участников, которая ни разу не выигрывала медалей.

Ранее мы рассказывали об уникальном случае на чемпионате мира, когда вратаря поменяли сразу после исполнения национальных гимнов. А вот голкипер сборной Аргентины купил себе собаку за 20 тысяч фунтов, чтобы она охраняла золотую медаль ЧМ-2022.