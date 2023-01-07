Будто выпил перед матчем: ошибку вратаря "МЮ" списали на пьянство (видео)

Рой Кин был шокирован игрой Давида Де Хеа

Известный в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин ныне работает экспертом на телевидении. Комментируя поединок "МЮ" и "Эвертона", Кин заподозрил, что голкипер манкунианцев пьяным вышел на матч. Ранее сын экс-звезды "МЮ" Дэвида Бекхэма подписал контракт с английским клубом.

В матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" — 3:1. А Давид Де Хеа пропустил нелепый гол.

Вратарь после удара Нила Мопе пропустил мяч между ног, стоя возле штанги. Поведение Де Хеа и правда выглядело странным, на что и указал Кин.

"Послушайте, это шокирующая ошибка для вратаря, который играет на международном уровне. Он как будто немного выпил.

Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок, который не знает, что делать! Чудовищная ошибка", – цитирует эксперта Daily Mail.

Смотрите, что натворил Де Хеа в матче с "Эвертоном":

Ранее бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с раздевалки смотрел матч своей новой команды. Португалец занимался на велотренажере пока партнеры по "Аль-Наср" побеждали соперника.