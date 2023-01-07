Начебто випив перед матчем: помилку воротаря "МЮ" списали на пияцтво (відео)

Рой Кін був шокований грою Давида Де Хеа

Відомий у минулому півзахисник "Манчестер Юнайтед" Рой Кін нині працює експертом на телебаченні. Коментуючи поєдинок "МЮ" та "Евертона", Кін запідозрив, що голкіпер манкуніанців п’яним вийшов на матч. Раніше син ексзірки "МЮ" Девіда Бекхема підписав контракт із англійським клубом.

У матчі Кубка Англії "Манчестер Юнайтед" обіграв "Евертон" — 3:1. А Давид Де Хеа пропустив безглуздий гол.

Воротар після удару Ніла Мопе пропустив м’яч між ніг, стоячи біля штанги. Поведінка Де Хеа справді виглядала дивною, на що і вказав Кін.

"Послухайте, це помилка, що шокує, для воротаря, який грає на міжнародному рівні. Він ніби трохи випив.

Наче воротаря вилучили, а замість нього у ворота став польовий гравець, який не знає, що робити! Жахлива помилка", — цитує експерта Daily Mail.

Дивіться, що накоїв Де Хеа у матчі з "Евертоном":

Раніше колишній нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду з роздягальні дивився матч своєї нової команди. Португалець займався на велотренажері, поки партнери по "Аль-Наср" перемагали суперника.