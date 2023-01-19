Чемпіони світу зважили медалі: результати вас здивують (відео)

Один із футболістів пожартував, що його обікрали

Аргентинські футболісти туринського "Ювентуса" Анхель Ді Марія та Леандро Паредес зважили золоті медалі, вручені за перемогу на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Результат сильно здивував гравців, передає iProfesional у Twitter. Виявилося, що нагороди дуже відрізняються у вазі.

Першим на терези свою медаль поклав Ді Марія, отримавши результат, рівний 441 грам. Нагорода Паредеса виявилася трохи легшою — 429 грамів. Партнери по збірній з гумором сприйняли несподіваний результат експерименту. Анхель зі сміхом вигукнув: "Моя медаль важча!" Паредес, у свою чергу, пожартував: "Хтось вкрав у моєї кілька грамів".

Нагадаємо, на мундіалі у Катарі Паредес зіграв п’ять матчів, у яких результативними діями не відзначався. Ді Марія забив гол у фіналі ЧС, а також зробив один асист.

Раніше повідомлялося, що Мессі після перемоги над Францією у вирішальній грі ЧС-2022 у Катарі святкував тріумф з фальшивим Кубком світу. Помітив помилку Ді Марія, який звернув увагу Ліонеля на дно трофея. До речі, після грандіозного успіху на мундіалі аргентинці всерйоз можуть обрати Мессі президентом країни.