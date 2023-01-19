Чемпионы мира взвесили медали: результаты вас удивят (видео)

Один из футболистов пошутил, что его обокрали

Аргентинские футболисты туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария и Леандро Паредес взвесили золотые медали, врученные за победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Результат сильно удивил игроков, передает iProfesional в Twitter. Оказалось, что награды сильно отличаются в весе.

Первым на весы свою медаль положил Ди Мария, получив результат, равный 441 грамму. Награда же Паредеса оказалась немного легче — 429 граммов. Партнеры по сборной с юмором восприняли неожиданный результат эксперимента. Анхель со смехом воскликнул: "Моя медаль тяжелее!" Паредес, в свою очередь, отшутился: "Кто-то украл у моей несколько граммов".

Напомним, на мундиале в Катаре Паредес сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отмечался. Ди Мария забил гол в финале ЧМ, а также сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что Месси после победы над Францией в решающей игре ЧМ-2022 в Катаре праздновал триумф с фальшивым Кубком мира. Заметил оплошность Ди Мария, который обратил внимание Лионеля на дно трофея. К слову, после грандиозного успеха на мундиале аргентинцы всерьез могут избрать Месси президентом страны.