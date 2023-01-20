Хуже Гондураса: российский футбол на последнем месте в мире

Первое место занял бразильский чемпионат

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг мировых чемпионатов по итогам 2022 года. Ранее был составлен рейтинг национальных чемпионатов по количеству голевых моментов.

К сожалению, в IFFHS не пишут критерии, по которым составлялся рейтинг. Первое место занял чемпионат Бразилии. За ним английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига и итальянская Серия А.

Чемпионат Украины опустился с 27 на 73 место. И этому есть простое объяснение — война. Из-за полномасштабного вторжения россии, УПЛ не доиграла сезон-2021/22.

Кстати, российская Премьер-Лига заняла последнее, 80-е место, по итогам 2022 года. Теперь россию обгоняют чемпионаты Судана, Танзании, Замбии и Гондураса. По итогам 2021-го россия занимала 36-е место.

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