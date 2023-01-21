Исторического рукопожатия могло и не быть: как выглядела встреча Месси и Роналду на самом деле (видео)

Футболисты долго игнорировали друг друга

После товарищеского матча ПСЖ против звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" (5:4) в сети набрали популярность совместные фото лидеров двух команд аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

На снимках футбольные звезды обнимаются, как старые приятели. Однако на видео ESPNFC видно, что рукопожатия могло бы и не быть.

На кадрах, которые были сняты с трибун, видно, как главные звезды футбола XXI века попросту игнорируют друг друга. Легенды футбола стояли рядом длительное время, но как будто не замечали друг друга: Роналду разминался, а Месси завязывал шнурки. Перед самым стартовым свистком Криштиану и Лионель все-таки сделали то самое историческое рукопожатие.

Напомним, товарищеская игра между командами завершилась победой "ПСЖ" со счетом 5:4. Месси открыл счет уже на второй минуте, а Роналду ответил дублем и был признан лучшим игроком поединка.

Ранее сообщалось, что саудовский бизнесмен заплатил целое состояние, чтобы пообщаться с Месси и Роналду после игры. К слову, КриРо является послом Саудовской Аравии, которая борется за право провести ЧМ-2030. Таким образом, португалец пошел против своей страны, которая также хочет провести мундиаль в 2030 году вместе с Испанией и Украиной.