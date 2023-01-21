Історичного рукостискання могло й не бути: як виглядала зустріч Мессі та Роналду насправді (відео)

Футболісти довго ігнорували один одного

Після товариського матчу ПСЖ проти зірок "Аль-Насра" та "Аль-Хіляля" (5:4) у мережі набрали популярність спільні фото лідерів двох команд аргентинця Ліонеля Мессі та португальця Кріштіану Роналду.

На знімках футбольні зірки обіймаються, як старі друзі. Однак на відео ESPNFC видно, що рукостискання могло б і не бути.

На кадрах, знятих з трибун, видно, як головні зірки футболу XXI століття просто ігнорують один одного. Легенди футболу стояли поруч тривалий час, але начебто не помічали один одного: Роналду розминався, а Мессі зав’язував шнурки. Перед самим стартовим свистком Кріштіану і Ліонель таки зробили той самий історичний потиск рук.

Нагадаємо, товариська гра між командами завершилася перемогою "ПСЖ" із рахунком 5:4. Мессі відкрив рахунок уже на другій хвилині, а Роналду відповів дублем і був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Раніше повідомлялося, що саудівський бізнесмен заплатив величезні гроші, щоб поспілкуватися з Мессі та Роналду після гри. До речі, КріРо є послом Саудівської Аравії, яка виборює право провести ЧС-2030. Таким чином, португалець пішов проти своєї країни, яка також хоче провести мундіаль у 2030 році разом з Іспанією та Україною.