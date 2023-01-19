Роналду підбили око, Мессі забив в один дотик: як закінчилася битва титанів (відео)

Гра пройшла у дружній атмосфері

У четвер, 19 січня, відбувся товариський матч між французьким ПСЖ та командою зірок "Аль-Насра" та "Аль-Хіляля". Таким чином, на полі знову перетнулися португалець Кріштіану Роналду та аргентинець Ліонель Мессі.

Зустріч відбулася на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та завершилася з рахунком 5:3 на користь паризького суперклубу, повідомляє "Телеграф". Мессі відзначився одним голом у цій зустрічі, а Роналду оформив дубль. Кріштіану, до речі, було визнано найкращим гравцем матчу.

Крім того, за парижан забивали Маркіньос, Рамос, Мбаппе та Екітіці. За зірок Саудівської Аравії також відзначилися Таліска та Чжан Хен Су.

Зазначимо, в одному з епізодів зустрічі воротар ПСЖ Кейлор Навас врізав кулаком по голові Роналду. У результаті португальця утворилася гематома на обличчі під оком.

Нагадаємо, перехід Роналду до саудівського "Аль-Насру" став головним трансфером після ЧС-2022. Кріштіану отримав безмежну владу у новій команді. При цьому CR7 не встиг дебютувати в новому для себе клубі через безглузду помилку функціонерів.