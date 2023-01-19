Роналду подбили глаз, Месси забил в одно касание: как закончилась битва титанов (видео)

Игра прошла в дружеской атмосфере

В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским ПСЖ и командой звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". Таким образом, на поле вновь пересеклись португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Встреча прошла на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 5:3 в пользу парижского суперклуба, сообщает "Телеграф". Месси отметился одним голом в этой встрече, а Роналду оформил дубль. Криштиану, к слову, был признан лучшим игроком матча.

Кроме того, за парижан забивали Маркиньос, Рамос, Мбаппе и Экитике. За звезд Саудовской Аравии также отметились Талиска и Чжан Хен Су.

Отметим, в одном из эпизодов встречи вратарь ПСЖ Кейлор Навас кулаком врезал по голове Роналду. В итоге у португальца образовалась гематома на лице под глазом.

Напомним, переход Роналду в саудовский "Аль-Наср" стал главным трансфером после ЧМ-2022. Криштиану получил безграничную власть в новой команде. При этом CR7 не успел дебютировать в новом для себя клубе из-за нелепой ошибки функционеров.