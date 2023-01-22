Найдены худшие футболисты мира: матч в Турции трудно забыть (видео)
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Турецкие футболисты-любители навеки войдут в историю игры
Все футбольные болельщики восхищаются красивыми голами, однако даже у профессионалов есть плохи дни, к примеру, форвард "Шахтера" Даниил Сикан отметился невероятным промахом в Лиге чемпионов. Но то, что произошло в Турции не поддается объяснению.
Игра в мини-футбол в Турции неназванных футболистов-аматоров произвела настоящий фурор в сети, передает Guardian Football на своем YouTube-канале. В одном из эпизодов встречи горе-нападающие не реализовали выход четыре в одного, несколько раз промахнувшись по пустым воротам.
Данное видео породило в сети немало шуток. Многие тегают своих друзей, которые играют в похожем стиле, а некоторые пользователи шутят и про профессионалов.
"Они похожи на игроков Челси", "Это так смешно, как-будто игру Манчестер Юнайтед посмотрел", "Кадры с тренировочной базы Тоттенхэма", "Это Дарвин Нуньес? (уругвайский форвард Ливерпуля, — Ред)", — шутили в комментариях под видео.
Ранее "Телеграф" сообщал о громком скандале в Испании, где судья отказался пользовать VAR.
Напомним, украинец Михаил Мудрик неплохо дебютировал в "Челси", сыграв меньше тайма против "Ливерпуля" (0:0).