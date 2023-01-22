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Знайдено найгірших футболістів світу: матч у Туреччині важко забути (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футбольний матч у Туреччині став популярним у мережі через промахи учасників Новина оновлена 22 січня 2023, 15:58
Футбольний матч у Туреччині став популярним у мережі через промахи учасників. Фото Screenshot

Турецькі футболісти-аматори навіки увійдуть до історії гри

Усі футбольні вболівальники захоплюються красивими голами, проте навіть у професіоналів є погані дні, наприклад, форвард "Шахтаря" Данило Сікан відзначився неймовірним промахом у Лізі чемпіонів. Але те, що сталося в Туреччині, важко пояснити.

Гра у мініфутбол у Туреччині неназваних футболістів-аматорів справила справжній фурор у мережі, передає Guardian Football на своєму YouTube-каналі. В одному з епізодів зустрічі горе-нападники не реалізували вихід чотири в одного, кілька разів промахнувшись по порожніх воротах.

Дане відео породило в мережі чимало жартів. Багато хто тегає своїх друзів, які грають у схожому стилі, а деякі користувачі жартують і про професіоналів.

"Вони схожі на гравців Челсі", "Це так смішно, ніби гру Манчестер Юнайтед подивився", "Кадри з тренувальної бази Тоттенгема", "Це Дарвін Нуньєс? (уругвайський форвард Ліверпуля, — Ред)", — жартували в коментарях під відео.

Повна версія промахів "майстрів" із Туреччини
Дарвін Нуньєс відзначився великою кількістю промахів за Ліверпуль

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучний скандал в Іспанії, де суддя відмовився користуватись VAR.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик непогано дебютував у "Челсі", зігравши менше тайму проти "Ліверпуля" (0:0).

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#Футбол #Туреччина