Знайдено найгірших футболістів світу: матч у Туреччині важко забути (відео)

Турецькі футболісти-аматори навіки увійдуть до історії гри

Усі футбольні вболівальники захоплюються красивими голами, проте навіть у професіоналів є погані дні, наприклад, форвард "Шахтаря" Данило Сікан відзначився неймовірним промахом у Лізі чемпіонів. Але те, що сталося в Туреччині, важко пояснити.

Гра у мініфутбол у Туреччині неназваних футболістів-аматорів справила справжній фурор у мережі, передає Guardian Football на своєму YouTube-каналі. В одному з епізодів зустрічі горе-нападники не реалізували вихід чотири в одного, кілька разів промахнувшись по порожніх воротах.

Дане відео породило в мережі чимало жартів. Багато хто тегає своїх друзів, які грають у схожому стилі, а деякі користувачі жартують і про професіоналів.

"Вони схожі на гравців Челсі", "Це так смішно, ніби гру Манчестер Юнайтед подивився", "Кадри з тренувальної бази Тоттенгема", "Це Дарвін Нуньєс? (уругвайський форвард Ліверпуля, — Ред)", — жартували в коментарях під відео.

Повна версія промахів "майстрів" із Туреччини

Дарвін Нуньєс відзначився великою кількістю промахів за Ліверпуль

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучний скандал в Іспанії, де суддя відмовився користуватись VAR.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик непогано дебютував у "Челсі", зігравши менше тайму проти "Ліверпуля" (0:0).