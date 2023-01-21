Мудрик дебютував у найсильнішій лізі світу: що каже статистика

Українець розпочав гру з лави запасних

Український вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик після свого гучного переходу до АПЛ дебютував за свою нову команду.

Статистичний портал Whoscored оцінив гру українця у 6,8 бала — це середній показник у команді за матч з "Ліверпулем" (0:0). Мудрик мав нагоду забивати сам, а також віддав кілька загострювальних передач.

Михайло вийшов на поле лише на початку другого тайму. Портал SofaScore поставив Мудрику — 6.9 бала, що менше, ніж у більшості футболістів Синіх.

Оцінки гравців за матч Ліверпуль — Челсі

За інформацією Eye on the Ball, за 39 хвилин на полі Мудрик:

29 разів торкнувся м’яча,

2 рази вдало обвів суперника на дриблінгу при 3 спробах,

зробив 1 простріл,

віддав 2 передачі у фінальну третину поля,

3 рази відібрав м’яч при 3 спробах,

1 раз заблокував удар суперника,

4 рази за рахунок захисної роботи повернув володіння м’ячем своїй команді,

виграв 6 з 8 наземних дуелей та 1 з 2-х повітряних.

Раніше повідомлялося, що Мудрик став дев’ятим українським футболістом в АПЛ. Нагадаємо, через трансфер Михайла в "Челсі" Даріо Срне пригрозили смертю.