Директора "Шахтаря" погрожували вбити через трансфер Мудрика

Срна розповів про реакцію англійських фанатів на перехід футболіста

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів, що отримував погрози від фанатів через трансфер Михайла Мудрика. Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".

Срна в інтерв’ю The Guardian розповів, що отримував від деяких уболівальників "Арсеналу" образливі повідомлення. Директору "Шахтаря" загрожували смертю. Фанати звинувачували Срну в тому, що він саботував перехід Мудрика в "Арсенал", сприяючи його трансферу в "Челсі".

"Але "Шахтар" мав право на найкращу угоду", — пояснює позицію донецького клубу Срна.

Раніше повідомлялося, що перехід Мудрика до "Челсі" зламав ринок футболістів у Європі. Клуби, орієнтуючись на суму трансферу українця, підняли ціну на своїх футболістів. Нагадаємо, Михайло вже дав перше інтерв’ю як гравець лондонців.

Цікаво, що трансфер Михайла Мудрика допоможе захисникам Маріуполя. Частину грошей за перехід футболіста "Шахтар" направить до спеціального фонду, який допомагатиме воїнам та їхнім родинам.