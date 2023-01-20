Директора "Шахтера" грозились убить из-за трансфера Мудрика

Срна рассказал о реакции английских фанатов на переход футболиста

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что получал угрозы от фанатов из-за трансфера Михаила Мудрика. Напомним, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".

Срна в интервью The Guardian рассказал, что получал от некоторых болельщиков "Арсенала" оскорбительные сообщения. Директору "Шахтера" угрожали смертью. Фанаты обвиняли Срну в том, что он саботировал переход Мудрика в "Арсенал", способствуя его трансферу в "Челси".

"Но "Шахтер" имел право на лучшую сделку", — объясняет позицию донецкого клуба Срна.

Ранее сообщалось, что переход Мудрика в "Челси" сломал рынок футболистов в Европе. Клубы, ориентируясь на сумму трансфера украинца, взвинтили цену на своих футболистов. Напомним, Михаил уже дал первое интервью в качестве игрока лондонцев.

Интересно, что трансфер Михаила Мудрика поможет защитникам Мариуполя. Часть денег за переход футболиста "Шахтер" направит в специальный фонд, который будет помогать воинам и их семьям.