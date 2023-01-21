Другий після Шеви: Мудрик зіграв перший матч за "Челсі"

Українець вийшов на заміну у поєдинку проти "Ліверпуля"

У суботу, 21 січня, у чемпіонаті Англії з футболу було зіграно матч між "Ліверпулем" та "Челсі". Він став дебютним для українця Михайла Мудрика в АПЛ. Нещодавно Мудрик підписав контракт із "аристократами".

Мудрик розпочав матч на лаві запасних і з’явився на полі на 55-й хвилині, замінивши Льюїса Холла. Рахунок був – 0:0.

Таким чином Михайло Мудрик став другим, після Андрія Шевченка, українцем, який зіграв за "Челсі". А також дев’ятим українцем, який виходив на поле у матчі чемпіонату Англії.

Усі українці в АПЛ:

Олександр Євтушок ("Ковентрі")

Олег Лужний ("Арсенал", "Вулверхемптон")

Сергій Ребров ("Тоттенхем, "Вест Хем")

Андрій Шевченко ("Челсі")

Андрій Воронін ("Ліверпуль")

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал")

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем")

Віталій Миколенко ("Евертон")

Михайло Мудрик ("Челсі")

Раніше в Англії розкритикували трансфер Мудрика. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна. Також ми пояснили, чому трансфер Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.