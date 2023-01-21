Второй после Шевы: Мудрик сыграл первый матч за "Челси"

Украинец вышел на замену в поединке против "Ливерпуля"

В субботу, 21 января, в чемпионате Англии по футболу был сыгран матч между "Ливерпулем" и "Челси". Он стал дебютным для украинца Михаила Мудрика в АПЛ. Недавно Мудрик подписал контракт с "аристократами".

Мудрик начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла. Счет был — 0:0.

Таким образом, Михаил Мудрик стал вторым, после Андрея Шевченко, украинцем, который сыграл за "Челси". А также девятым украинцем, который выходил на поле в матче чемпионата Англии.

Все украинцы в АПЛ:

Александр Евтушок ("Ковентри")

Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон")

Сергей Ребров ("Тоттенхэм, "Вест Хэм")

Андрей Шевченко ("Челси")

Андрей Воронин ("Ливерпуль")

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал")

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм")

Виталий Миколенко ("Эвертон")

Михаил Мудрик ("Челси")

Ранее в Англии раскритиковали трансфер Мудрика. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина. Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.