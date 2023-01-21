Второй после Шевы: Мудрик сыграл первый матч за "Челси"
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Украинец вышел на замену в поединке против "Ливерпуля"
В субботу, 21 января, в чемпионате Англии по футболу был сыгран матч между "Ливерпулем" и "Челси". Он стал дебютным для украинца Михаила Мудрика в АПЛ. Недавно Мудрик подписал контракт с "аристократами".
Мудрик начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла. Счет был — 0:0.
Таким образом, Михаил Мудрик стал вторым, после Андрея Шевченко, украинцем, который сыграл за "Челси". А также девятым украинцем, который выходил на поле в матче чемпионата Англии.
Все украинцы в АПЛ:
- Александр Евтушок ("Ковентри")
- Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон")
- Сергей Ребров ("Тоттенхэм, "Вест Хэм")
- Андрей Шевченко ("Челси")
- Андрей Воронин ("Ливерпуль")
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал")
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм")
- Виталий Миколенко ("Эвертон")
- Михаил Мудрик ("Челси")
Ранее в Англии раскритиковали трансфер Мудрика. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина. Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.