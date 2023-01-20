Экс-футболист "Тоттенхэма" погиб в 25 лет: он катался на лодке
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Антон Уолкс выступал в чемпионате США
Футболист американского клуба "Шарлотт" и воспитанник академии лондонского "Тоттенхэма" Антон Уолкс погиб в возрасте 25 лет. Ранее ужасная давка призвела до смерти фанатов сборной Ирака.
Антон Уолкс получил серьезные травмы в столкновении двух лодок в заливе. Спортсмена 17 января нашли в бессознательном состоянии. Через два дня он умер.
"Мы глубоко опечалены тем, что сегодня утром трагически скончался Антон Уолкс. Пусть покоится с миром", — гласит сообщение пресс-службы команды в Twitter.
Уолкс в составе "Шарлотт" в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах. Ранее он успел поиграть в таких командах, как "Атланта Юнайтед" и "Портсмут".
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
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