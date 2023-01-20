Экс-футболист "Тоттенхэма" погиб в 25 лет: он катался на лодке

Антон Уолкс выступал в чемпионате США

Футболист американского клуба "Шарлотт" и воспитанник академии лондонского "Тоттенхэма" Антон Уолкс погиб в возрасте 25 лет. Ранее ужасная давка призвела до смерти фанатов сборной Ирака.

Антон Уолкс получил серьезные травмы в столкновении двух лодок в заливе. Спортсмена 17 января нашли в бессознательном состоянии. Через два дня он умер.

"Мы глубоко опечалены тем, что сегодня утром трагически скончался Антон Уолкс. Пусть покоится с миром", — гласит сообщение пресс-службы команды в Twitter.

Уолкс в составе "Шарлотт" в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах. Ранее он успел поиграть в таких командах, как "Атланта Юнайтед" и "Портсмут".

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Напомним, что известный футболист и волонтер Роман Зозуля рассказал, что ждет русских за обстрел Днепра.