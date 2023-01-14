Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты: Зозуля сказал, что ждет россиян за обстрел Днепра

Известный футболист уверен, что россияне будут отвечать за развязанную против украинцев войну

Страшная трагедия произошла 14 января в Днепре. Вражеская ракета разрушила часть многоэтажного дома. Есть погибшие и раненые.

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля эмоционально отреагировал на события в городе, где он провел много лет.

"Днепр, родной, держись! Я с тобой переживаю всю боль этой трагедии и моя ненависть к мо**лям просто не имеет границ.

А вы, уроды рашистские, запомните простую истину — ни мы, ни наши дети, ни внуки никогда в жизни вас не простят. Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты даже через десятки лет и в лучшем случае будем плевать вам в лицо, презирать и загонять в стойло, в котором вам и место.

Мои дети знают, что любая решистская личинка одним своим существованием несет угрозу человечеству. И это клеймо позора уже никогда не смыть.

Все 140 млн этих дегенератов должны существовать в страхе, с осознанием того, что бумеранг не сегодня-завтра прилетит и разрушит их и без того никчемную жизнь.

Не существует хороших русских — все до одного одинаковые и все до одного будут отвечать за развязанную против украинцев войну и за жестокие убийства невинных людей.

Гореть вам, уроды, и не тлеть!" — написал Зозуля в Facebook.

Ранее Зозуля не сдержал эмоций, услышав новые шутки Петросяна. Напомним, Роман эмоционально отреагировал на масштабный обстрел Украины перед Новым годом.