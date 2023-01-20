Ексфутболіст "Тоттенхема" загинув у 25 років: він катався на човні

Антон Уолкс виступав у чемпіонаті США

Футболіст американського клубу "Шарлотт" та вихованець академії лондонського "Тоттенхема" Антон Уолкс загинув у віці 25 років. Раніше жахлива тиснява призвела до смерті фанатів збірної Іраку.

Антон Уолкс отримав серйозні травми у зіткненні двох човнів у затоці. Спортсмена 17 січня знайшли у непритомному стані. За два дні він помер.

"Ми глибоко засмучені тим, що сьогодні вранці трагічно помер Антон Уолкс. Нехай спочиває з миром", — повідомлення пресслужби команди в Twitter.

Уолкс у складі "Шарлотт" цього сезону взяв участь у 23 матчах. Раніше він встиг пограти у таких командах, як "Атланта Юнайтед" та "Портсмут".

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