Ми ловитимемо вас у кожному куточку планети: Зозуля сказав, що чекає росіян за обстріл Дніпра

Відомий футболіст впевнений, що росіяни відповідатимуть за розв’язану проти українців війну

Страшна трагедія трапилася 14 січня у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала частину багатоповерхового будинку. Є загиблі й поранені.

Колишній футболіст "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля, емоційно відреагував на події в місті, де він провів багато років.

"Дніпро, рідний, тримайся! Я з тобою переживаю увесь біль цієї трагедії і моя ненависть до мо***лів просто не має меж і кордонів.

А ви, виплодки рашистські, запам’ятайте просту істину — ні ми, ні наші діти, ні внуки ніколи в житті вас не пробачать. Ми ловитимемо вас у кожному куточку планети навіть через десятки років і в кращому випадку плюватимемо вам в обличчя, зневажатимемо і заганятимемо в стійло, в якому вам і місце.

Мої діти знають, що будь-яка рашистська личинка одним своїм існуванням несе загрозу людству. І це клеймо позору вже ніколи не змити.

Усі 140 млн цих дегенератів мають існувати в страху, з усвідомленням того, що бумеранг не сьогодні-завтра прилетить і зруйнує їхнє і без того нікчемне життя.

Не існує хороших руZьких — усі до одного однакові і усі до одного відповідатимуть за розв’язану проти українців війну і за жорстокі вбивства невинних людей.

Горіти вам, вилупки, і не тліти!" — написав Зозуля в Facebook.

Раніше Зозуля не стримав емоцій, почувши нові жарти Петросяна. Нагадаємо, Роман емоційно відреагував на масштабний обстріл України перед Новим роком.