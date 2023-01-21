У рф скиглять, що з ними ніхто не хоче грати у футбол

Мало хто погодиться грати з агресором

У росії поскаржилися на те, що на тлі відсторонення команд з рф від міжнародних ігор через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну, багато команд відмовляються від товариських поєдинків з росіянами.

Про це розповів спортивний директор "Парі НН" Ігор Кудряшов, передає metaratings.ru. Він заявив, що команда провела на першому зборі лише один товариський матч через відмову клубів із Болгарії та Угорщини грати з росіянами. З ними зіграли лише узбеки.

"18 січня у нас мала відбутися гра з угорським клубом "Тісакечке". Була інформація, що матч пройде в закритому режимі? Ні, угорці відмовилися. Також була запланована гра з болгарським "Ботєв Пловдів". Вони теж відмовилися — гра не відбулася. З узбеками зіграли. Це досить гостра проблема. Для майбутніх товариських матчів більшою мірою розглядаємо російські клуби. Навіть із першого дивізіону", — сказав Кудряшов.

Нагадаємо, "Парі НН" після 17 турів у поточному сезоні чемпіонату рф (вищий дивізіон) посідає 12-е місце з 19 очками.

Додамо, раніше "Спартак" повідомив, що товариський матч команди на зимових зборах із болгарським "Левськи" не відбудеться через протести болгарських фанатів. У результаті болгарський клуб також відмовився грати з "Уралом".