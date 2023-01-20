Самого титулованого футболіста світу заарештували: він засунув руки під спідню білизну

Дані Алвес може отримати реальний термін в Іспанії

Колишнього захисника "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса заарештували в Іспанії за підозрою в сексуальному насильстві. Раніше зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.

Як пише Goal, 39-річний Дані Алвес був узятий під варту після звинувачення, висунутого проти нього 30 грудня 2022 року. Футболіст відвідав поліцейську дільницю у Барселоні в п’ятницю вранці, щоб дати свідчення проти звинувачень.

Бразильця тепер доставлять до Ciutat de la Justicia в Барселоні, де він візьме участь у судовому засіданні, і суддя винесе рішення про його тимчасове становище до розслідування цієї справи.

Перед Новим роком до поліції звернулася жінка, яка заявила, що у нічному клубі під час танців Алвес засунув руку їй під спідню білизну.

"Так, я був там і мені було весело. І мої знайомі знають, що я люблю танцювати. Я танцював і насолоджувався собою, не вторгаючись у чужий простір. Я не знаю, хто ця дама. Як я міг зробити таке з жінкою?" — спростував звинувачення Алвес.

За свою кар’єру Дані Алвес, окрім "Барселони", пограв за "Байю", "Севілью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Наразі виступає у мексиканському клубі "УНАМ Пумас".

Зі збірною Бразилії двічі виграв Кубок Америки та Кубок Конфедерацій, а також переміг на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Здобувши за кар’єру 46 трофеїв він є найтитулованішим футболістом в історії.

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