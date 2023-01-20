Самого титулованного футболиста мира арестовали: он засунул руки под нижнее белье

Дани Алвес может получить реальный срок в Испании

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес арестован в Испании по подозрению в сексуальном насилии. Ранее звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.

Как пишет Goal, 39-летний Дани Алвес был взят под стражу после обвинения, выдвинутого против него 30 декабря 2022 года. Футболист посетил полицейский участок в Барселоне в пятницу утром, чтобы дать показания против обвинений.

Бразильца теперь доставят в Ciutat de la Justicia в Барселоне, где он примет участие в судебном заседании, и судья вынесет решение о его временном положении до расследования этого дела.

Перед Новым годом в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в ночном клубе во время танцев Алвес засунул руку ей под нижнее белье.

"Да, я был там и мне было весело. И мои знакомык знают, что я люблю танцевать. Я танцевал и наслаждался собой, не вторгаясь в чужое пространство. Я не знаю, кто эта дама. Как я мог сделать такое с женщиной?" – опроверг обвинение Алвес.

За свою карьеру Дани Алвес, кроме "Барселоны", поиграл за "Байю", "Севилью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Сейчас выступает в мексиканском клубе "УНАМ Пумас".

Со сборной Бразилии дважды выиграл Кубок Америки и Кубок Конфедераций, а также победил на Олимпиаде-2020 в Токио.

Завоевав за карьеру 46 трофеев он является самым титулованным футболистом в истории.

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