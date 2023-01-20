Послали за кораблем: болгарський клуб відмовився грати з росіянами

"Левскі" скасував матчі зі "Спартаком" та "Уралом"

Болгарський футбольний клуб "Левскі" оголосив про відміну товариських матчів з московським "Спартаком" та єкатеринбурзьким "Уралом". Раніше ультрас "Левськи" влаштували акції протесту через ці поєдинки.

Матчі зі "Спартаком" та "Уралом" були заплановані на 22 та 31 січня на зборах у Дубаї (ОАЕ).

"Керівництво "Левскі" прийняло остаточне рішення про те, що планові контрольні зустрічі зі "Спартаком" та "Уралом" не відбудуться.

Рішення щодо них було прийнято з розрахунком на максимально повну підготовку основної команди. Однак найважливішою для нас залишається єдність клубу та вболівальників", — написано в заяві на офіційному сайті клубу.

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