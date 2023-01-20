Послали за кораблем: болгарский клуб отказался играть с россиянами

"Левски" отменил матчи со "Спартаком" и "Уралом"

Болгарский футбольный клуб "Левски" объявил об отмене товарищеских матчей с московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Ранее ультрас "Левски" устроили акции протеста из-за этих поединков.

Матчи со "Спартаком" и "Уралом" были запланированы на 22 и 31 января на сборах в Дубае (ОАЭ).

"Руководство "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" и "Уралом" не состоятся.

Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку основной команды. Однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков", — написано в заявлении на официальном сайте клуба.

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