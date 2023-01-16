Не грайте із російськими терористами! Болгарські фанати вимагають відмінити матчі з окупантами

Вболівальники не хочуть, щоб "Левськи" грав товариські поєдинки з росіянами

Болгарські футбольні фанати клубу "Левськи" влаштували акцію протесту. Вболівальники виступили проти товариських матчів "Левськи" з російськими командами. Раніше Роман Зозуля розповів, що чекає на росіян за обстріл Дніпра.

Ультрас софійського клубу вивісили величезні банери із закликом скасувати ігри з росіянами на зборах в ОАЕ. У планах "Левськи" були матчі з "Краснодаром", "Спартаком" та "Уралом".

"Не узаконюйте путінський тероризм! "Левськи" — значить свобода, а не тиранія", — з такими плакатами прийшли вболівальники до офісу команди, про що повідомляє у Facebook група "Софія, Київ, свобода".

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення Росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".

Минулої осені один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.