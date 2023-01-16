Не играйте с русскими террористами! Болгарские фанаты требуют отменить матчи с оккупантами
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Болельщики не хотят, чтобы "Левски" играл товарищеские поединки с россиянами
Болгарские футбольные фанаты клуба "Левски" устроили акцию протеста. Болельщики выступили против товарищеских матчей "Левски" с российскими командами. Ранее Роман Зозуля рассказал, что ждет русских за обстрел Днепра.
Ультрас софийского клуба вывесили огромные баннеры с призывом отменить игры с россиянами на сборах в ОАЭ. В планах "Левски" были матчи с "Краснодаром", "Спартаком" и "Уралом".
"Не узаконивайте путинский терроризм! "Левски" — значит свобода, а не тирания", — с такими плакатами пришли болельщики к офису команды, о чем сообщает в Facebook группа "София, Киев, свобода".
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".
Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.