Не играйте с русскими террористами! Болгарские фанаты требуют отменить матчи с оккупантами

Болельщики не хотят, чтобы "Левски" играл товарищеские поединки с россиянами

Болгарские футбольные фанаты клуба "Левски" устроили акцию протеста. Болельщики выступили против товарищеских матчей "Левски" с российскими командами. Ранее Роман Зозуля рассказал, что ждет русских за обстрел Днепра.

Ультрас софийского клуба вывесили огромные баннеры с призывом отменить игры с россиянами на сборах в ОАЭ. В планах "Левски" были матчи с "Краснодаром", "Спартаком" и "Уралом".

"Не узаконивайте путинский терроризм! "Левски" — значит свобода, а не тирания", — с такими плакатами пришли болельщики к офису команды, о чем сообщает в Facebook группа "София, Киев, свобода".

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.