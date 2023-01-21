ЗСУ на фронті ліквідували окупанта-футболіста

Подробиць смерті гравця поки що немає

Збройні сили України (ЗСУ) ліквідували на фронті захисника футбольного клубу "Рубін" із Брянської області Костянтина Берлюзу. Напередодні в Україні знайшов свою смерть частково мобілізований російський хокеїст Олександр Подставкін.

Про смерть футболіста повідомляє російське видання "Брянські новини". Повідомляється, що 36-річний гравець також потрапив під часткову мобілізацію.

Зазначається, що Берлюза небагато часу провів на фронті. Похорон окупанта відбудеться наступного тижня. Костянтин, який виступав на позиції захисника у складі "Рубіна", грав у Кубку області з футболу, чемпіонаті росії (3-й за силою дивізіон), а також у місцевому турнірі Кубку Навроцького. Загалом на його рахунку 18 матчів, 15 з яких у старті.

Раніше відомий російський боксер Денис Лебедєв висловив свою готовність іти воювати за путіна, цинічно заявляючи, що з ними бог. Нагадаємо, російський чемпіон AMC Fight Nights у середній вазі Володимир Мінєєв охоче пішов у військкомат після повістки та заявив, що готовий отримати "бойовий досвід" в Україні.