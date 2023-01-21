ВСУ на фронте ликвидировали оккупанта-футболиста

Подробностей смерти игрока пока нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали на фронте защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области Константина Берлюзу. Накануне в Украине нашел свою смерть частично мобилизированный российский хоккеист Александр Подставкин.

О смерти футболиста сообщает российское издание "Брянские новости". Сообщается, что 36-летний игрок также попал под частичную мобилизацию.

Отмечается, что Берлюза немного времени провел на фронте. Похороны оккупанта состоятся на следующей неделе. Константин, выступавший на позиции защитника в составе "Рубина", играл в Кубке области по футболу, чемпионате россии (3-й по силе дивизион), а также в местном турнире Кубке Навроцкого. Всего на его счету 18 матчей, 15 из которых в старте.

Ранее известный российский боксер Денис Лебедев выразил свою готовность идти воевать за путина, цинично заявляя, что с ними бог. Напомним, российский чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев охотно пошел в военкомат после повестки и заявил, что готов получить "боевой опыт" в Украине.