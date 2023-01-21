В россии скулят, что с ними никто не хочет играть в футбол

Мало кто согласится играть с агрессором

В россии пожаловались на то, что на фоне отстранения команд из рф от международных игр из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, многие команды отказываются от товарищеских поединков с россиянами.

Об этом рассказал спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов, передает metaratings.ru. Он заявил, что команда провела на первом сборе только один товарищеский матч из-за отказа клубов из Болгарии и Венгрии играть с россиянами. С ними сыграли только узбеки.

"18 января у нас должна была состояться игра с венгерским клубом "Тисакечке". Была информация, что матч пройдёт в закрытом режиме? Нет, венгры отказались. Также была запланирована игра с болгарским "Ботев Пловдив". Они тоже отказались – игра не состоялась. С узбеками сыграли. Это достаточно острая проблема. Для будущих товарищеских матчей в большей степени рассматриваем российские клубы. Даже из первого дивизиона", — сказал Кудряшов.

Напомним, "Пари НН" после 17 туров в текущем сезоне чемпионата рф (высший дивизион) занимает 12-е место с 19 очками.

Добавим, ранее "Спартак" сообщил, что товарищеский матч команды на зимних сборах с болгарским "Левски" не состоится из-за протестов болгарских фанатов. В итоге болгарский клуб также отказался играть с "Уралом".