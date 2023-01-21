Укр

Мудрик дебютировал в сильнейшей лиге мира: что говорит статистика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Михаил Мудрик Новость обновлена 21 января 2023, 17:58
Михаил Мудрик. Фото twitter.com/ChelseaFC

Украинец начал игру со скамейки запасных

Украинский вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик после своего нашумевшего перехода в АПЛ дебютировал за свою новую команду.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,8 балла — это средний показатель в команде за матч с "Ливерпулем" (0:0). Мудрик имел возможность забивать сам, а также отдал несколько обостряющих передач.

Михаил вышел на поле только в начале второго тайма. Портал SofaScore поставил Мудрику – 6.9 балла, что меньше, чем у большинства футболистов Синих.

Оценки игроков за матч Ливерпуль - Челси
Оценки игроков за матч Ливерпуль - Челси

По информации Eye on the Ball, за 39 минут на поле Мудрик:

  • 29 раз коснулся мяча,
  • 2 раза удачно обвел соперника на дриблинге при 3 попытках,
  • сделал 1 прострел,
  • отдал 2 передачи в финальную треть поля,
  • 3 раза отобрал мяч при 3 попытках,
  • 1 раз заблокировал удар соперника,
  • 4 раза за счет защитного действия вернул владение мячом своей команде,
  • выиграл 6 из 8 наземных дуэлей и 1 из 2-х воздушных.

Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в АПЛ. Напомним, из-за трансфера Михаила в "Челси" Дарио Срне пригрозили смертью.

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#Футбол #ФК Челси #ФК Ливерпуль #АПЛ #Михаил Мудрик