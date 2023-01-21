Мудрик дебютировал в сильнейшей лиге мира: что говорит статистика

Украинец начал игру со скамейки запасных

Украинский вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик после своего нашумевшего перехода в АПЛ дебютировал за свою новую команду.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,8 балла — это средний показатель в команде за матч с "Ливерпулем" (0:0). Мудрик имел возможность забивать сам, а также отдал несколько обостряющих передач.

Михаил вышел на поле только в начале второго тайма. Портал SofaScore поставил Мудрику – 6.9 балла, что меньше, чем у большинства футболистов Синих.

Оценки игроков за матч Ливерпуль - Челси

По информации Eye on the Ball, за 39 минут на поле Мудрик:

29 раз коснулся мяча,

2 раза удачно обвел соперника на дриблинге при 3 попытках,

сделал 1 прострел,

отдал 2 передачи в финальную треть поля,

3 раза отобрал мяч при 3 попытках,

1 раз заблокировал удар соперника,

4 раза за счет защитного действия вернул владение мячом своей команде,

выиграл 6 из 8 наземных дуэлей и 1 из 2-х воздушных.

Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в АПЛ. Напомним, из-за трансфера Михаила в "Челси" Дарио Срне пригрозили смертью.