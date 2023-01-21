Мудрик дебютировал в сильнейшей лиге мира: что говорит статистика
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Украинец начал игру со скамейки запасных
Украинский вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик после своего нашумевшего перехода в АПЛ дебютировал за свою новую команду.
Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,8 балла — это средний показатель в команде за матч с "Ливерпулем" (0:0). Мудрик имел возможность забивать сам, а также отдал несколько обостряющих передач.
Михаил вышел на поле только в начале второго тайма. Портал SofaScore поставил Мудрику – 6.9 балла, что меньше, чем у большинства футболистов Синих.
По информации Eye on the Ball, за 39 минут на поле Мудрик:
- 29 раз коснулся мяча,
- 2 раза удачно обвел соперника на дриблинге при 3 попытках,
- сделал 1 прострел,
- отдал 2 передачи в финальную треть поля,
- 3 раза отобрал мяч при 3 попытках,
- 1 раз заблокировал удар соперника,
- 4 раза за счет защитного действия вернул владение мячом своей команде,
- выиграл 6 из 8 наземных дуэлей и 1 из 2-х воздушных.
Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в АПЛ. Напомним, из-за трансфера Михаила в "Челси" Дарио Срне пригрозили смертью.