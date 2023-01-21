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Фанати "Челсі" вже співають про Мудрика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Англійські фани заспівали пісню про Михайла Мудрика Новина оновлена 21 січня 2023, 22:37
Англійські фани заспівали пісню про Михайла Мудрика. Фото instagram.com/chelseafc

Англійський футбол славиться вболівальниками

У суботу, 21 січня, український вінгер Михайло Мудрик дебютував за лондонський "Челсі". Уболівальники Синіх підготувалися до дебюту українця та заспівали про нього пісню.

Про це повідомляє chelseafc.awaydays в Instagram. У пісні висміюється "Арсенал", куди міг потрапити українець цієї зими, зокрема фанати "Челсі" висміюють той факт, що Каноніри не перемагали у Лізі чемпіонів. Саме тому Мудрик у пісні вибирає Синіх, а не Пушкарів.

"Він прилетів з України,

На приватному літаку Боелі (власник Челсі, — Ред.).

Мудрик запитав у мене:

"Арсенал коли-небудь вигравав Лігу чемпіонів?"

Я сказав йому, що ні,

Ти знаєш, куди йти.

Тоді він сказав мені:

"Я хочу виграти третій трофей (У Челсі 2 перемоги в ЛЧ, — Ред.)", — йдеться у пісні.

До речі, Мудрик додав цю пісню в сторіс в Instagram.

Зазначимо, "Челсі" зіграв унічию з "Ліверпулем" (0:0).

Нагадаємо, Мудрик став дев’ятим українцем в Англійській прем’єр-лізі. За даними ЗМІ, Михайло зароблятиме космічні гроші в Лондоні. До речі, перехід вінгера збірної України "зламав" ринок футболістів у Європі.

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Челсі #Михайло Мудрик