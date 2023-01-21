Фанати "Челсі" вже співають про Мудрика (відео)
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Англійський футбол славиться вболівальниками
У суботу, 21 січня, український вінгер Михайло Мудрик дебютував за лондонський "Челсі". Уболівальники Синіх підготувалися до дебюту українця та заспівали про нього пісню.
Про це повідомляє chelseafc.awaydays в Instagram. У пісні висміюється "Арсенал", куди міг потрапити українець цієї зими, зокрема фанати "Челсі" висміюють той факт, що Каноніри не перемагали у Лізі чемпіонів. Саме тому Мудрик у пісні вибирає Синіх, а не Пушкарів.
"Він прилетів з України,
На приватному літаку Боелі (власник Челсі, — Ред.).
Мудрик запитав у мене:
"Арсенал коли-небудь вигравав Лігу чемпіонів?"
Я сказав йому, що ні,
Ти знаєш, куди йти.
Тоді він сказав мені:
"Я хочу виграти третій трофей (У Челсі 2 перемоги в ЛЧ, — Ред.)", — йдеться у пісні.
До речі, Мудрик додав цю пісню в сторіс в Instagram.
Зазначимо, "Челсі" зіграв унічию з "Ліверпулем" (0:0).
Нагадаємо, Мудрик став дев’ятим українцем в Англійській прем’єр-лізі. За даними ЗМІ, Михайло зароблятиме космічні гроші в Лондоні. До речі, перехід вінгера збірної України "зламав" ринок футболістів у Європі.