Фанаты "Челси" уже поют про Мудрика (видео)

Английский футбол славится поющими болельщиками

В субботу, 21 января, украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал за лондонский "Челси". Болельщики Синих подготовились к дебюту украинца и спели про него песню.

Об этом сообщает chelseafc.awaydays в Instagram. В песне высмеивается "Арсенал", куда мог попасть украинец этой зимой, в частности фанаты "Челси" высмеивают тот факт, что Канониры не побеждали в Лиге чемпионов. Именно по этому Мудрик в песне выбирает Синих, а не Пушкарей.

"Он прилетел из Украины,

На частном самолете Боэли (владелец "Челси", — ред.).

Мудрик спросил меня:

"Арсенал когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?"

Я сказал ему, что нет,

Ты знаешь, куда идти.

Тогда он сказал мне:

"Я хочу выиграть третий (у "Челси" 2 победы в ЛЧ, — ред.) трофей", — спели фанаты.

К слову, Мудрик добавил данную песню в сторис в Instagram.

Отметим, "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0).

Напомним, Мудрик стал девятым украинцем в Английской премьер-лиге. По данным СМИ, Михаил будет зарабатывать космические деньги в Лондоне. К слову, переход вингера сборной Украины "сломал" рынок футболистов в Европе.