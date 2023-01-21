Фанаты "Челси" уже поют про Мудрика (видео)
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Английский футбол славится поющими болельщиками
В субботу, 21 января, украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал за лондонский "Челси". Болельщики Синих подготовились к дебюту украинца и спели про него песню.
Об этом сообщает chelseafc.awaydays в Instagram. В песне высмеивается "Арсенал", куда мог попасть украинец этой зимой, в частности фанаты "Челси" высмеивают тот факт, что Канониры не побеждали в Лиге чемпионов. Именно по этому Мудрик в песне выбирает Синих, а не Пушкарей.
"Он прилетел из Украины,
На частном самолете Боэли (владелец "Челси", — ред.).
Мудрик спросил меня:
"Арсенал когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?"
Я сказал ему, что нет,
Ты знаешь, куда идти.
Тогда он сказал мне:
"Я хочу выиграть третий (у "Челси" 2 победы в ЛЧ, — ред.) трофей", — спели фанаты.
К слову, Мудрик добавил данную песню в сторис в Instagram.
Отметим, "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0).
Напомним, Мудрик стал девятым украинцем в Английской премьер-лиге. По данным СМИ, Михаил будет зарабатывать космические деньги в Лондоне. К слову, переход вингера сборной Украины "сломал" рынок футболистов в Европе.