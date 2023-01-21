Я бы не хотел против него играть: звезда сборной Англии в шоке от дебюта Мудрика

Гари Невилл восхищен первым матчем украинца в УПЛ

Украинец Михаил Мудрик дебютировал за "Челси" в чемпионате Англии. Полузащитник вышел на замену в поединке против "Ливерпуля".

Мудрик появился на поле на 55-й минуте и имел шикарный шанс, чтобы забить гол. Но не попал в ворота с острого угла.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл отреагировал на дебют Мудрика постом в соцсетях.

"Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел противостоять ему", — написал Невилл в своем Twitter.

Гари Невилл — легенда "МЮ", он 19 лет отыграл за клуб, был капитаном команды. Выиграл с "Манчестер Юнайтед" восемь чемпионатов Англии, а также две Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Михаил Мудрик — девятый украинец, который сыграл в матче английской Премьер-лиги. Интересно, что в Англии раскритиковали трансфер Мудрика. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина. Также мы объяснили, почему переход Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.