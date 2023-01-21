Я б не хотів проти нього грати: зірка збірної Англії шокована дебютом Мудрика

Гарі Невілл захоплений першим матчем українця в УПЛ

Українець Михайло Мудрик дебютував за "Челсі" у чемпіонаті Англії. Півзахисник вийшов на заміну у поєдинку проти "Ліверпуля".

Мудрик з’явився на полі на 55-й хвилині і мав шикарний шанс забити гол. Але не влучив у ворота з гострого кута.

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Гарі Невілл відреагував на дебют Мудрика постом у соцмережах.

"Побачивши гру Мудрика 10 хвилин, я не хотів би протистояти йому", — написав Невілл у своєму Twitter.

Гарі Невілл — легенда "МЮ", він 19 років відіграв за клуб, був капітаном команди. Виграв із "Манчестер Юнайтед" вісім чемпіонатів Англії, а також дві Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали, що Михайло Мудрик – дев’ятий українець, який зіграв у матчі англійської Прем’єр-ліги. Цікаво, що у Англії розкритикували трансфер Мудрика. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна. Також ми пояснили, чому перехід Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.