Гелікоптер приземлився на футбольне поле під час матчу: пілота побили вболівальники (відео)

Гра була припинена через зухвалу витівку пілота

Після вертолітного інциденту з помічником президента росії Ігорем Левітіним в Ірані подібна історія сталася в Непалі.

Під час півфіналу футбольного турніру Waling Gold Cup у Валінзі (Непал) вертоліт без жодних вагомих причин сів просто на полі, де проходила гра. Про це повідомляє nepalminute.

Повідомляється, що п’яні пасажири змусили пілота сісти саме на футбольне поле. Під час посадки пил з поля полетів у бік трибун, після чого розлючені вболівальники напали на пілота та побили його. Чиновники цивільної авіації розслідують інцидент. Варто сказати, що пасажири гелікоптера втекли.

Начальник регіонального міжнародного аеропорту Покхари Бікрам Радж Гаутам заявив, що розпочато розслідування, щоб з’ясувати, чому вертоліт приземлився на футбольному полі.

"Якщо вина буде доведена, ми вживемо заходів проти пілота", — сказав він.

Момент приземлення гелікоптера потрапив на відео, адже велася трансляція футбольного матчу.

Раніше повідомлялося, що в Іраку перед футбольним матчем сталася тиснява, внаслідок якої загинули люди.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії.