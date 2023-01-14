Офіційно: Олександр Петраков – головний тренер збірної Вірменії

Український фахівець спробує вивести команду на Євро-2024

Колишній тренер збірної України Олександр Петраков працюватиме тепер із національною командою Вірменії. Раніше Українська асоціація футболу припинила співпрацю з Петраковим.

Повідомлення про нову роботу Петракова з’явилося у Twitter Федерації футболу Вірменії. Деталі контракту поки що не розголошуються.

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолював національну, молодіжну U20 та юнацькі збірні України. З національною командою України він був за крок від поїздки на ЧС-2022, але програв стиковий матч Уельсу.

Головним досягненням 65-річного спеціаліста є перемога на молодіжному чемпіонаті світу (U-20) у 2019 році. Він також виводив українську молодіжку на ЧС-2015 та юнацькі збірні — на Євро-2014 та 2018. На Євро-2018 дійшов до півфіналу.

Раніше з’явився календар матчів відбору на Євро-2024, де Україні доведеться битися за путівку з Англією та Італією. А ось Вірменія гратиме зі збірними Хорватії, Туреччини, Уельсу та Латвії. Перший офіційний матч на чолі вірменської команди Петраков проведе 25 березня проти Туреччини.