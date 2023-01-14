Официально: Александр Петраков — главный тренер сборной Армении

Украинский специалист попробует вывести команду на Евро-2024

Бывший тренер сборной Украины Александр Петраков будет работать теперь с национальной командой Армении. Ранее Украинская ассоциация футбола прекратила сотрудничество с Петраковым.

Сообщение о новой работе Петракова появилось в Twitter Федерация футбола Армении. Детали контракта пока не разглашаются.

Напомним, что Александр Петраков возглавлял национальную, молодежную U20 и юношеские сборные Украины. С национальной командой Украины он был в шаге от поездки на ЧМ-2022, но проиграл стыковой матч Уэльсу.

Главным достижением 65-летнего специалиста является победа на молодежном чемпионате мира (U-20) в 2019 году. Он также выводил украинскую молодежку на ЧМ-2015 и юношеские сборные — на Евро-2014 и 2018. На Евро-2018 дошел до полуфинала.

Ранее появился календарь матчей отбора на Евро-2024, где Украине придется сразиться за путевку с Англией и Италией. А вот Армения будет играть со сборными Хорватии, Турции, Уэльса и Латвии. Первый официальный матч во главе армянской команды Петраков проведет 25 марта против Турции.