У сборной Украины будет новый тренер: кто заменит Петракова

У главной команды страны будет новый тренерский штаб

В четверг, 12 января, Украинская ассоциация футбола (УАФ) прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым, под руководством которого главная команда страны не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Петраков поблагодарил президента УАФ Андрея Павелко за доверие, игроков и тренерский штаб — за работу, а болельщиков — за поддержку.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административный штаб за то, что на протяжении полутора лет мы были одним целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его. Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!", — заявил Петраков.

Добавим, под руководством Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).

Отметим, о перестановках на тренерском мостике национальной команды еще до Нового года сообщал журналист Игорь Бурбас. По его информации, Петракова в сборной заменит Сергей Ребров, который может присоединиться к команде весной или по итогам клубного сезона в ОАЭ.

Ранее появился календарь матчей отбора на Евро-2024, где Украине придется сразиться за путевку с Англией и Италией.