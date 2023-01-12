У збірної України буде новий тренер: хто замінить Петракова

Головна команда країни матиме новий тренерський штаб

У четвер, 12 січня, Українська асоціація футболу (УАФ) припинила співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим, під керівництвом якого головна команда країни не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Петраков подякував президенту УАФ Андрію Павелку за довіру, гравцям та тренерському штабу — за роботу, а вболівальникам — за підтримку.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави.

Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", — заявив Петраков.

Додамо, під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих та пропущених м’ячів 23-13).

Зазначимо, про перестановки на тренерському містку національної команди ще до Нового року повідомляв журналіст Ігор Бурбас. За його інформацією, Петракова у збірній замінить Сергій Ребров, який може приєднатися до команди навесні або за підсумками клубного сезону в ОАЕ.

Раніше з’явився календар матчів відбору на Євро-2024, де Україні доведеться битися за путівку з Англією та Італією.