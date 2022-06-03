Вельс - Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірній Україні потрібна лише перемога

У неділю, 5 червня, збірна України, яка у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022 обіграла Шотландію (1:3), зіграє з командою Вельсу у фіналі відбору.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію цієї зустрічі. Крім того, у цій статті оперативно буде доступно відео голів, а також статистика поєдинку.

Фінальний матч кваліфікації європейського відбору на ЧС-2022 Вельс — Україна відбудеться у Кардіффі на стадіоні "Кардіфф Сіті", початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. Фінал кваліфікації передбачає лише один матч, а тому валлійці та українці віддадуть усі сили у столиці Вельсу, щоб виграти зустріч, адже перемога означає вихід на Мундіаль. Букмекери дали неоднозначний прогноз на результат цього протистояння, шанси команд по суті рівні.

Зазначимо, гру Вельс — Україна можна буде подивитися у прямому ефірі. Нагадаємо, переможець цієї зустрічі зіграє на ЧС-2022 у Катарі у групі B разом з Англією, США та Іраном. Турнір пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що українські вболівальники підтримали ЗСУ на грі із Шотландією.