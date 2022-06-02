Вельс - Україна: аналітики спантеличили прогнозом на фінал кваліфікації ЧС-2022

Шанси команд майже рівні

Букмекери після перемоги збірної України у матчі із Шотландією у Глазго (1:3) вважають саме нашу команду невеликим фаворитом у поєдинку проти Вельсу.

Фахівці, хоч і виділили "Жовто-синіх", але при цьому шанси валлійців на успіх не набагато гірші. Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Матч фіналу європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022 Вельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні "Кардіфф Сіті", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. На думку букмекерів, "Жовто-сині" мають більше шансів на успіх в основний час — коефіцієнт 2,80 проти 2,85 за Вельс. Нічия в основний час котирується коефіцієнтом 3,05.

У разі нічиєї команди проведуть два екстратайми по 15 хвилин та серію пенальті, якщо знадобиться. Аналітики вважають, що у додатковий час та у футбольній лотереї шанси команд рівні – коефіцієнти 10,50 та 9,30 відповідно. На думку фахівців, зустріч, найімовірніше, завершиться нічиєю в основний час з рахунком 1:1 (6,20).

Прогноз букмекерів на матч Вельс — Україна (дані за 2 червня)

Парі-Матч: (перемога Вельсу 2,85 — нічия 3,05 — перемога України 2,80)

Раніше повідомлялося, що гру Вельс — Україна можна переглянути по ТБ.

Нагадаємо, уболівальники на матчі із Шотландією підтримали ЗСУ.