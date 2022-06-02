Уэльс - Украина: аналитики озадачили прогнозом на финал квалификации ЧМ-2022

Шансы команд почти равны

Букмекеры после победы сборной Украины в матче с Шотландией в Глазго (1:3) считают именно нашу команду небольшим фаворитом в поединке против Уэльса.

Специалисты, хоть и выделили "Желто-синих", но при этом шансы валлийцев на успех ненамного хуже. Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

Матч финала европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. По мнению букмекеров, "Желто-синие" имеют больше шансов на успех в основное время — коэффициент 2,80 против 2,85 за Уэльс. Ничья в основное время котируется коэффициентом 3,05.

В случае ничьей команды проведут два экстра-тайма по 15 минут и серию пенальти, если понадобится. Аналитики считают, что в дополнительное время и в футбольной лотерее шансы команд равны — коэффициенты 10,50 и 9,30 соответственно. По мнению специалистов, встреча, вероятнее всего завершится ничьей в основное время со счетом 1:1 (6,20).

Прогноз букмекеров на матч Уэльс — Украина (данные за 2 июня)

Пари-Матч: (победа Уэльса 2,85 — ничья 3,05 — победа Украины 2,80)

Ранее сообщалось, что игру Уэльс — Украина можно посмотреть по ТВ.

Напомним, болельщики на матче с Шотландией поддержали ВСУ.