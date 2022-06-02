Фаны на трибунах матча Украина-Шотландия передали "привет" ВСУ: эффектное видео

Фанаты поддержали Вооруженные силы Украины

Украина одержала победу в матче в рамках полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022 против Шотландии. Матч, проходивший в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершился со счетом 3:1 в пользу украинской сборной, а болельщики на трибунах передали яркий "привет" нашим вооруженным силам.

Соответствующим видео поделился бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в своем Фейсбук.

На коротком ролике отчетливо слышно, как болельщики на трибунах с украинской атрибутикой скандируют "ЗСУ!"

Как сообщалось ранее, счет в матче Украина-Шотландия открыл Андрей Ярмоленко на 33-ей минуте, увеличить отрыв удалось Роману Яремчуку, а закрепил победу Артем Довбик. Хоть шотландцы 79-й минуте провели одну успешную атаку, но в целом на итогах матча это уже не сказалось.

Эта победа позволила "Желто-синим" пробиться в финал квалификации, где на соперника уже несколько месяцев ожидает Уэльс. Валлийцы сыграют с украинцами уже 5 июня в Кардиффе. Победитель этой встречи уже поедет на чемпионат мира в Катаре.