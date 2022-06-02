Фани на трибунах матчу Україна-Шотландія передали "привіт" ЗСУ: ефектне відео

Фанати підтримали Збройні сили України

Україна здобула перемогу в матчі в рамках півфіналу плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Матч, що проходив у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", завершився з рахунком 3:1 на користь української збірної, а вболівальники на трибунах передали яскравий "привіт" нашим збройним силам.

Відповідним відео поділився колишній речник прем’єр-міністра України Василь Рябчук у своєму Фейсбуку.

На короткому ролику виразно чутно, як уболівальники на трибунах з українською атрибутикою скандують "ЗСУ!"

Як повідомлялося раніше, рахунок у матчі Україна-Шотландія відкрив Андрій Ярмоленко на 33-й хвилині, збільшити відрив вдалося Роману Яремчуку, а закріпив перемогу Артем Довбик. Хоч шотландці 79-й хвилині провели одну успішну атаку, але загалом на підсумках матчу це вже не позначилося.

Ця перемога дозволила "Жовто-синім" пробитися у фінал кваліфікації, де на суперника вже кілька місяців чекає на Уельс. Валлійці зіграють з українцями вже 5 червня у Кардіффі. Переможець цієї зустрічі вже поїде на чемпіонат світу в Катарі.