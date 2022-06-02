Уэльс - Украина: где и когда смотреть ключевой матч отбора на ЧМ-2022

Главная команда страны близка к выходу на Мундиаль

Сборная Украины после тяжелой победы над Шотландией в Глазго (1:3) пробилась в финал европейской квалификации на ЧМ-2022. За заветную путевку на главный турнир в мировом футболе наша команда сразится с Уэльсом.

В Украине можно посмотреть игру в прямом эфире по ТВ на телеканале Индиго ТВ. Об этом сообщается на сайте официального транслятора. Кроме того, поединок можно посмотреть по подписке на онлайн-платформах oll.tv и megogo.

Игра Уэльс — Украина пройдет в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. В стыковом раунде не предусмотрено ответного матча, а потому судьба путевки на Мундиаль решится в противостоянии в Уэльсе. В случае ничьей в основное время команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут и проведут серию пенальти, если понадобится.

Напомним, в полуфинальном матче отбора Уэльс победил команду Австрии (2:1). К слову, австрийцы без проблем обыграли Украину на Евро-2020 (0:1). На днях валлийцы провели официальный матч в рамках Лиги наций УЕФА против Польши и потерпели поражение (2:1), правда "Драконы" выпустили на поле далеко не сильнейший состав. Похоже, главной целью команды является именно пройти Украину в отборе.

Ранее сообщалось, что болельщики на трибунах матча Шотландия — Украина передали "привет" ВСУ, а перед игрой с шотландцами украинские футболисты вышли на поле, обернувшись флагами.