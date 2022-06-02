Вельс — Україна: де і коли дивитись ключовий матч відбору на ЧС-2022

Головна команда країни близька до виходу на Мундіаль

Збірна України після тяжкої перемоги над Шотландією у Глазго (1:3) пробилася у фінал європейської кваліфікації на ЧС-2022. За заповітну путівку на головний турнір у світовому футболі наша команда зіграє з Вельсом.

В Україні можна буде переглянути гру в прямому ефірі на ТБ на телеканалі Індіго ТБ. Про це повідомляє сайт офіційного транслятора. Крім того, поєдинок можна буде подивитись за підпискою на онлайн-платформах oll.tv та megogo.

Гра Вельс — Україна пройде в неділю, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні "Кардіфф Сіті", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. У стиковому раунді не передбачено матчу-відповіді, а тому доля путівки на Мундіаль вирішиться в протистоянні в Вельсі. У разі нічиєї в основний час команди зіграють два додаткові тайми по 15 хвилин і проведуть серію пенальті, якщо потрібно.

Нагадаємо, у півфінальному матчі відбору Вельс переміг команду Австрії (2:1). До слова, австрійці без проблем обіграли Україну на Євро-2020 (0:1). Днями валлійці провели офіційний матч у рамках Ліги націй УЄФА проти Польщі й зазнали поразки (2:1), щоправда, "Дракони" випустили на поле далеко не найсильніший склад. Схоже, що головною метою команди є саме пройти Україну у відборі

Раніше повідомлялося, що вболівальники на трибунах матчу Шотландія — Україна передали "привіт" ЗСУ, а перед грою з шотландцями українські футболісти вийшли на поле, обернувшись прапорами.