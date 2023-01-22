Вертолет приземлился на футбольное поле во время матча: пилота избили болельщики (видео)

Игра была приостановлена из-за дерзкой выходки пилота

После вертолетного инцидента с помощником президента рф Игорем Левитиным в Иране подобное происшествие произошло в Непале.

Во время полуфинала футбольного турнира Waling Gold Cup в Валинге (Непал) вертолет без каких либо веских причин сел прямо на поле, где проходила игра. Об этом сообщает nepalminute.

Сообщается, что пьяные пассажиры заставили пилота сесть именно на футбольное поле. Во время посадки пыль с поля полетела в сторону трибун, после чего разъяренные болельщики напали на пилота и избили его. Чиновники гражданской авиации расследуют инцидент. Стоит сказать, что пассажиры вертолета сбежали.

Начальник регионального международного аэропорта Покхары Бикрам Радж Гаутам заявил, что было начато расследование, чтобы выяснить, почему вертолет приземлился на футбольном поле.

"Если вина будет доказана, мы примем меры против пилота", — сказал он.

Момент приземления вертолета попал на видео, ведь велась трансляция футбольного матча.

Ранее сообщалось, что в Ираке перед футбольным матчем произошла давка, в результате которой погибли люди.

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении.