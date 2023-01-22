В Испании фанаты оскорбляли Зозулю, арбитр даже остановил игру

Болельщики выкрикивали обидные кричалки в адрес украинца

Украинский футболист-волонтер, нападающий ФК "Райо Махаонда" Роман Зозуля, который жестко отреагировал на ракетный обстрел Днепра 14 января, подвергся оскорблениям в матче третьего по силе дивизиона Испании против "Депортиво".

Об этом сообщает cope. По информации источника, во втором тайме ультрас "Депортиво" начали кричать: "Зозуля — нацист". Примечательно, что бывший форвард сборной Украины в этот момент сидел на скамейке запасных и только готовился выйти на замену.

По информации источника, рефери Фернандо Роман Роман внес оскорбительные кричалки в адрес Зозули в протокол встречи. Кроме того, арбитру пришлось приостановить матч, чтобы пресечь расистские песни в адрес украинца. Через систему громкой связи болельщиков предупредили, что в случае повторения оскорбительного поведения игра будет остановлена и команде, возможно, присудят "технарь".

На 68-й минуте матча Зозуля появился на поле, однако забить украинец не сумел. "Депортиво" обыграл "Райо Махаонду" со счетом 1:0.

Обзор матча

Напомним, ранее фанаты "Райо Вальекано" также оскорбляли Зозулю. Футболист активно помогает украинской армии с начала войны на Донбассе (2014 год).

Ранее Зозуля высмеял Петросяна за нелепые попытки пошутить об Украине на Новый год. Кроме того, Роман отреагировал на удар по российскому военному аэродрому.